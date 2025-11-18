Under 21Euro2027 | Montenegro-Italia 1-4
20.30 Dopo il ko-beffa di Stettino, l'Italia passa 1-4 in Montenegro e spera ancora nel primo posto del girone (-3pt dalla Polonia) che porta diretti a Euro2027. Pioggia,campo pesante a Niksic e subito traversa di Miranovic (5'). Chance per Pisilli, appena alta la deviazione di Fini. Leggeri gli azzurri sullo slalom di Mrvaljevic che poi timbra col destro (37').Ma l'Italia risponde (42'):corner rimpallo favorevole,Pisilli insacca.Allungo azzurro nella ripresa: raddoppia Dagasso (60'), tris Camarda dal limite (64'), Fini cala il poker (74'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
