Under 21 l' Italia cala il poker in Montenegro

Ilgiornaleditalia.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Successo in rimonta per gli azzurrini nelle qualificazioni all'Europeo di categoria NIKSIC (MONTENGRO) - Grande Italia a Niksic. Nella prima partita del girone di ritorno delle qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027, in programma in Albania e Serbia, gli azzurrini dominano il Montenegro in tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

