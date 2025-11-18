Una nuova scuola di teatro a Palermo

L'Associazione Culturale dell’Aurora è entusiasta di annunciare l'apertura delle iscrizioni per i suoi innovativi corsi di recitazione, dizione e tecniche di doppiaggio, un'opportunità unica per tutti coloro che desiderano esplorare e potenziare le proprie capacità espressive. Il corso è diretto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

