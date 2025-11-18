Una dorsale digitale per l’Abruzzo | nasce la Ran internet ad alte prestazioni nei Comuni
L’Abruzzo accelera sulla via della digitalizzazione con la nascita della Regional area network (Ran), un’infrastruttura pubblica che collegherà 249 Comuni e centri tecnici regionali, migliorando l’accesso ai servizi digitali e abbattendo i costi per le amministrazioni.A presentare il progetto è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SAVE THE DATE Il 18/11/2025 torna il Forum Nazionale delle Telecomunicazioni – “L’urgenza di agire. Per costruire un’Italia più connessa, competitiva e innovativa”. Reti, connettività e servizi sono la spina dorsale del nostro futuro digitale. $forumasstel25 Vai su X
CMIO e CNIO: i nuovi profili “digitali” che stanno cambiando la sanità: Come la trasformazione digitale ridisegna competenze, ruoli e organizzizzazione nelle strutture sanitarie. La trasformazione digitale sta modificando in profondità l’assetto delle organizzazi - facebook.com Vai su Facebook