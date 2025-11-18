Una carognata Rita Dalla Chiesa sbotta attacco durissimo contro la sinistra

Nel dibattito politico italiano tornano in primo piano le fake news che hanno coinvolto i nomi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, figure simbolo della lotta alla mafia. A riaccendere il confronto è stata Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, che in una recente intervista ha espresso un giudizio duro su quanto accaduto. La parlamentare, da tempo impegnata nel ricordare il valore dei magistrati uccisi dalla criminalità organizzata, ha definito inaccettabile l'utilizzo distorto delle loro parole nel confronto politico sulla separazione delle carriere. La vicenda è esplosa dopo l'intervento televisivo del procuratore Nicola Gratteri, che ha letto un testo attribuito falsamente a Falcone senza verificarne la fonte.

