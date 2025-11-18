Un team di eroi Nintendo potrebbe appeared in super mario galaxy movie

La presenza di personaggi iconici provenienti dall'universo Nintendo in produzioni cinematografiche rappresenta un elemento sempre più centrale nelle strategie di espansione e diversificazione delle franchise. Mentre il primo film dedicato a Super Mario ha mostrato come siano possibili incursioni di altri personaggi del mondo Nintendo, anche in ambito cinematografico si apre la possibilità di future collaborazioni tra universi diversi. Questo approfondimento analizza le potenzialità di incontri tra personaggi noti e nuove sorelle di compagnie come Nintendo, con particolare attenzione all'eventualità di un cameo di Fox McCloud e del franchise Star Fox nel contesto di un ipotetico Super Mario Galaxy Movie.

