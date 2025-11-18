F irenze, 18 nov. (askanews) – Una versione più intima e immersiva del suo repertorio, Noemi torna live ripartendo dal suo rapporto col pubblico e portando la sua musica nei teatri con il Nostalgia Indoor Tour. Noemi torna live con il Nostalgia Indoor Tour. “Credo che in questo tour, che chiude l’anno, mi faceva piacere fare un percorso all’interno di quella che è stata la mia carriera, però partendo da quest’anno, perché si inizia con S e ti innamori muori. Poi l’idea era quello di raccontare questo disco che si chiama Nostalgia. Credo che a livello scenografico Ace, che è la direttrice artistica, mi abbia regalato delle ambientazioni incredibili e che sono in profonda connessione con quello che è il racconto delle canzoni, dei testi, ma anche con quella che è l’evoluzione musicale di tutto il concerto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Un racconto musicale che attraversa passato e presente, pieno di atmosfere suggestive. E in cui alcuni pezzi saranno suonati piano e voce: «perché è una cosa che mi emoziona tanto»