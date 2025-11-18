Un morto israeliano in un attentato in Cisgiordania Hamas | Risposta naturale
Attentato in Cisgiordania a Gush Etzion, insieme di insediamenti di comunità ebraiche situato nei Monti della Giudea a sud di Gerusalemme e Betlemme, dove due palestinesi a bordo di un’auto hanno prima tentato di investire dei pedoni, per poi colpire con un coltello alcuni passanti. I due attentatori, entrambi 18enni, sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco da soldati dell’Idf presenti sul posto. C’è una vittima: si tratta di un uomo di 30 anni. Nell’attentato sono rimasti feriti, in modo lieve, un uomo sulla trentina e un ragazzo di 15 anni. Soldati ispezionano l’auto usata per l’attentato in Cisgiordania (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it
