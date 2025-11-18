Un libro che diventa strumento | l’Europa il lavoro e il Mezzogiorno letti attraverso l’esperienza di Massimo La Gamba
di Giacomo Curigliano * Ho avuto la fortuna di averlo in anteprima e sono orgoglioso di recensire un libro potente sull’Europa e sul lavoro. Ma questa volta è diverso: è il libro di un mio fraterno amico, Massimo La Gamba, con cui mi conosco dal 1999. Oggi siamo soci, condividiamo percorsi esperienziali e lavorativi, e io Massimo l’ho visto nascere come giovane brillante amministratore del suo comune “Briatico” e crescere come punto di riferimento sul fronte sociale, politico e formativo. Questo libro è, in pratica, la sintesi matura di tutto quel percorso. Sfogliandolo si capisce subito che non è il classico volumetto “istituzionale” sull’UE da scaffale polveroso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
