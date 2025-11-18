Un filtro anti-spoofing contro le telefonate moleste ancora più forte Ecco come l' Italia vuole frenare le chiamate sospette
Dal 19 novembre stop alle chiamate dai numeri di rete mobile non identificabili dietro i quali si celano spesso truffe e raggiri. E l’Agcom ha deciso di includere nel “paniere” anche i servizi satellitari e machine-to-machine e di sospendere il roaming internazionale agli operatori che non si adeguano alle regole. 🔗 Leggi su Wired.it
Leggi anche questi approfondimenti
Arriva il nuovo filtro anti-truffe per proteggere il tuo telefono: blocca anche le chiamate moleste dlvr.it/TPJzRc Vai su X
Parte il nuovo filtro anti-spoofing per fermare le telefonate truffa da numeri mobili “fantasma”. Ecco come funzionerà e perché potrebbe ridurre le frodi su luce e gas - facebook.com Vai su Facebook
Arriva il nuovo filtro anti-truffe per proteggere il tuo telefono: blocca anche le chiamate moleste - A pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme contro le chiamate pubblicitarie indesiderate, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) si prepara a lanciare un innovativo ... macitynet.it scrive
Telemarketing, da domani stop ai finti numeri mobili. E arriva la proposta FdI sul prefisso dedicato - Un filtro per bloccare in automatico sulla rete le chiamate che usano un numero di cellulare fasullo: scatta dal 19 novembre ed è il più importante scudo mai ... repubblica.it scrive
Pochi giorni e si attiva il filtro anti spoofing per smartphone contro le chiamate moleste - Tra pochi giorni sarà attivato il filtro anti spoofing per smartphone contro le chiamate moleste a protezione di tutti i consumatori. Segnala msn.com