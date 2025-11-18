Un filtro anti-spoofing contro le telefonate moleste ancora più forte Ecco come l' Italia vuole frenare le chiamate sospette

Dal 19 novembre stop alle chiamate dai numeri di rete mobile non identificabili dietro i quali si celano spesso truffe e raggiri. E l’Agcom ha deciso di includere nel “paniere” anche i servizi satellitari e machine-to-machine e di sospendere il roaming internazionale agli operatori che non si adeguano alle regole. 🔗 Leggi su Wired.it

