Un filtro anti-spoofing contro le telefonate moleste ancora più forte Ecco come l' Italia vuole frenare le chiamate sospette

Wired.it | 18 nov 2025

Dal 19 novembre stop alle chiamate dai numeri di rete mobile non identificabili dietro i quali si celano spesso truffe e raggiri. E l’Agcom ha deciso di includere nel “paniere” anche i servizi satellitari e machine-to-machine e di sospendere il roaming internazionale agli operatori che non si adeguano alle regole. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Un filtro anti-spoofing contro le telefonate moleste ancora più forte. Ecco come l'Italia vuole frenare le chiamate sospette

