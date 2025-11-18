Un calcio alla violenza | la Serie C scende in campo per le donne
Il pallone si ferma per lasciare spazio a un messaggio più importante del risultato. La Serie C scende in campo con un simbolo forte per dire basta. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la Lega Pro lancia un segnale chiaro. Durante la 15esima giornata di campionato, in programma dal 21 al 24 novembre, gli stadi si coloreranno di rosso. In tutte le trenta città ospitanti, i capitani delle squadre indosseranno una fascia rossa speciale. Non è una novità, ma una conferma: per il terzo anno consecutivo, la Lega Pro sceglie questo segno distintivo per ribadire il proprio “no” a ogni forma di discriminazione e abuso di genere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
