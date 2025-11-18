Un pullman con a bordo 20 studenti, di rientro da alcuni istituti scolastici di Portogruaro (Venezia), è finito nel fossato laterale dopo un violento impatto con un’automobile, rimanendo in bilico appena oltre la carreggiata. È successo a Sesto al Reghena (Pordenone). La donna che era alla guida dell’auto, ferita in modo grave, è stata stabilizzata dai sanitari accorsi sul posto e poi elitrasportata in ospedale. L’autista del pullman ha riportato leggere ferite, per le quali è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso. Anche uno degli studenti è stato trasportato in ospedale: lamentava una compressione toracica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Un bus di studenti è finito in un fosso dopo lo scontro con un’auto