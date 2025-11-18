Ultimissime Juve LIVE | novità sul direttore sportivo Le parole di Perin sul cambio in panchina!
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 18 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 17 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 16 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 15 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 14 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 13 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 12 novembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ultimissime Juve LIVE: bianconeri insidiati da Roma e Milan sul mercato. A centrocampo torna di moda un vecchio nome! - facebook.com Vai su Facebook
#Juve, arbitri, Sinner e tennis: le ultimissime Vai su X
Juve Torino LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Juve Torino LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’11ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare il suo momento posit ... Secondo juventusnews24.com
Juve Sporting LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Champions League 2025/26 - Juve Sporting LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quarta giornata di Champions League 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo l’esordio vincente con la ... Si legge su juventusnews24.com
Lazio-Juventus LIVE, le formazioni ufficiali: Vlahovic con David, Perin dal 1'. Yildiz in panchina - Una Lazio in emergenza totale si prepara ad affrontare la Juve con le ossa rotte di Tudor. Da calciomercato.com