Ultime note di Venezia Jazz Festival Fall Edition con Francesco Bearzatti e Federico Casagrande
Ultime note dell’ottava edizione di Venezia Jazz Festival Fall Edition: con And then winter came again, Francesco Bearzatti e Federico Casagrande firmano all’Auditorium Lo Squero, sabato 22 novembre (ore 18.00), un’ode alla calma e alla profondità dei cicli della vita.Bearzatti suona sia il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
