Ultime note di Venezia Jazz Festival Fall Edition con Francesco Bearzatti e Federico Casagrande

Veneziatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultime note dell’ottava edizione di Venezia Jazz Festival Fall Edition: con And then winter came again, Francesco Bearzatti e Federico Casagrande firmano all’Auditorium Lo Squero, sabato 22 novembre (ore 18.00), un’ode alla calma e alla profondità dei cicli della vita.Bearzatti suona sia il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Gualazzi inaugura Venezia Jazz Festival Fall Edition - Raphael Gualazzi inaugura l'ottava edizione di Venezia Jazz Festival Fall Edition con un atteso concerto al Teatro Goldoni di Venezia il 10 ottobre. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ultime Note Venezia Jazz