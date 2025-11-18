Ucraina oggi | l’ex vice-premier in galera l’ex ministro della Difesa in fuga la polizia sotto accusa Zelensky muto
Se Volodymyr Zelensky pensava di arginare la valanga invocando le dimissioni, peraltro inevitabili alla luce delle inchieste dell’Agenzia nazionale ucraina anti-corruzione (NAPU) e della Procura speciale anti-corruzione (SAP), del ministro della Giustizia (ed ex ministro, per 4 anni, dell’Energia) German Galushenko e della ministra dell’Energia (e protégé di Galushenko) Svitlana Grynchuk ha sbagliato i suoi conti. La slavina sta diventando valanga e ora rischia davvero di travolgere tutto. La notizia più clamorosa, se fosse confermata nei termini in cui è uscita attraverso voci ucraine ovviamente subito riprese da quelle russe, è la fuga di Rustem Umerov, già ministro della Difesa (2023-2025) e poi segretario del Consiglio di sicurezza ucraino. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il mondo oggi L'Ucraina firma un'intesa con la Grecia per il gas Usa e altre notizie interessanti A cura di @mirkomussetti Carte di Laura Canali Vai su X
In Ucraina si sta consumando il fallimento delle politiche guerrafondaie di Meloni e Von der Leyen e il suicidio politico dell'Europa. Oggi più che mai serve battersi contro la logica del riarmo, pensata unicamente per arricchire le grandi industrie belliche a disc - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina Russia, allarmi anti-aereo a Kiev. Mosca prosegue avanzata a Pokrovsk - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, allarmi anti- Come scrive tg24.sky.it
Guerra Ucraina, Kiev distrugge strada per Pokrovsk per bloccare russi - I soldati russi hanno concluso l'accerchiamento vicino a Dimitrov, nel Donetsk, secondo quanto ha dichiarato alla Tass l'esperto militare Andrey Marochko. Scrive tg24.sky.it
La vice premier ucraina Vereshchuk al cardinale Zuppi: “Il Papa venga a Kiev. Sui prigionieri, fiducia nel Vaticano” - “Sono stati presentati gli elenchi dei prigionieri e sono state discusse le possibili misure che il Vaticano potrebbe adottare per facilitarne il rilascio. Da agensir.it