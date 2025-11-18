Se Volodymyr Zelensky pensava di arginare la valanga invocando le dimissioni, peraltro inevitabili alla luce delle inchieste dell’Agenzia nazionale ucraina anti-corruzione (NAPU) e della Procura speciale anti-corruzione (SAP), del ministro della Giustizia (ed ex ministro, per 4 anni, dell’Energia) German Galushenko e della ministra dell’Energia (e protégé di Galushenko) Svitlana Grynchuk ha sbagliato i suoi conti. La slavina sta diventando valanga e ora rischia davvero di travolgere tutto. La notizia più clamorosa, se fosse confermata nei termini in cui è uscita attraverso voci ucraine ovviamente subito riprese da quelle russe, è la fuga di Rustem Umerov, già ministro della Difesa (2023-2025) e poi segretario del Consiglio di sicurezza ucraino. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ucraina oggi: l’ex vice-premier in galera, l’ex ministro della Difesa in fuga, la polizia sotto accusa, Zelensky muto