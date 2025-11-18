Ucraina Dnipro sotto massiccio attacco di droni russi | Zelensky e Macron | intesa per l' acquisto di 100 caccia Rafale

Von der Leyen: "Enorme il deficit di Kiev, servono 70 miliardi di euro". Per Viktor Orban l'Ucraina "non può vincere" e gli aiuti a Kiev "uccidono l'Ue". Intanto prosegue l'avanzata russa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Dnipro sotto massiccio attacco di droni russi | Zelensky e Macron: intesa per l'acquisto di 100 caccia Rafale

Leggi anche questi approfondimenti

Altra notte di terrore in #ucraina. Droni su Dnipro, si aggrava il bilancio a #kiyv ma Mosca intensifica gli attacchi su tutto il paese. il presidente #zelensky: presto dalla Francia nuove armi per la difesa aerea. - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | Cnn: "I russi sul punto di prendere Pokrovsk". Droni russi su Dnipro, 3 morti e 10 feriti. Zelensky: "450 droni e 45 missili nella notte" #ANSA Vai su X

Novorossiysk (Russia), il porto petrolifero dal satellite prima e dopo l'attacco ucraino - Il tour europeo di Volodymyr Zelensky continua a dare frutti per Kiev, che deve fare fronte ad una della fasi più critiche dell'invasione russa. lastampa.it scrive

Ucraina ancora sotto attacco, droni russi su Dnipro. Ferrovie nel mirino di Mosca, la strategia - Dopo il massiccio raid su Kiev nella notte tra giovedì e venerdì che ha provocato almeno 7 morti, l'Ucraina è di nuovo sotto attacco. Da msn.com

Guerra in Ucraina a un bivio, Russia mette a ferro e fuoco Kiev: morti e feriti tra devastazione e fiamme - Guerra in Ucraina, la Russia ha sferrato un attacco massiccio nella notte: Kiev sotto assedio, edifici a fuoco ... virgilio.it scrive