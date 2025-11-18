Ucraina dalla Francia fino a 100 caccia Rafale | la svolta tecnologica nel momento buio di Kiev

(Adnkronos) – Una firma "storica", una svolta che arriva in un momento particolarmente difficile della guerra in corso con la Russia.La Francia e l’Ucraina hanno infatti siglato un accordo che prevede l’acquisizione da parte di Kiev fino a 100 caccia Rafale, oltre a droni, radar e sistemi di difesa aerea. La firma, avvenuta alla base di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Oggi è una giornata storica per Francia e Ucraina Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ed il presidente francese Emmanuel Macron hanno firmato una dichiarazione d’intenti sulla cooperazione negli approvvigionamenti per la difesa, che apre la - facebook.com Vai su Facebook

La Francia venderà 100 Rafale all'Ucraina. Più grande ordine estero per Rafale a oggi. Vai su X

Ucraina, dalla Francia fino a 100 caccia Rafale: la svolta tecnologica nel momento buio di Kiev - Una firma "storica", una svolta che arriva in un momento particolarmente difficile della guerra in corso con la Russia. Riporta msn.com

Zelensky a Parigi da Macron, intesa per acquisto fino a 100 caccia. Il presidente francese: 'Un grande giorno' - Tusk: 'Incidente a ferrovia polacca è stato sabotaggio' (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Accordo Ucraina - Francia per acquisto di 100 caccia Rafale e sistemi di sicurezza spalmato su 10 anni - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta facendo shopping in Europa. Segnala rtl.it