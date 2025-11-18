Ucraina colpiti siti militari russi con missili Atacms forniti dagli Usa
L'esercito ucraino ha attaccato obiettivi militari in Russia con i missili Atacms forniti dagli Stati Uniti. Lo hanno riferito i militari stessi parlando di una "novità significativa". In precedenza Kiev non aveva mai detto apertamente di utilizzare i sistemi missilistici balistici avanzati forniti dagli Usa su obiettivi all'interno della Russia, sebbene la restrizione fosse stata revocata dall'amministrazione Biden uscente un anno fa. "L'impiego di capacità di attacco a lungo raggio, compresi sistemi come l'Atacms, continuerà", ha fatto presente lo stato maggiore militare in una nota. L'Ucraina ha ricevuto i sistemi nel 2023, ma inizialmente poteva utilizzarli solo nei propri territori, circa un quinto dei quali sono occupati da Mosca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
