Le recenti azioni militari condotte dalle forze armate ucraine hanno segnato una svolta significativa nel conflitto in corso. Per la prima volta in modo esplicito e confermato, le forze di Kiev hanno fatto ricorso all'impiego dei sistemi missilistici tattici a lungo raggio di produzione statunitense, gli ATACMS (Army Tactical Missile System), per sferrare un attacco mirato e di alta precisione contro infrastrutture di natura strettamente militare situate all'interno del territorio riconosciuto della Federazione Russa. Questo sviluppo non è semplicemente un evento tattico, ma riveste un'importanza strategica e politica che modifica la percezione del campo di battaglia e le dinamiche di escalation.

