Ucraina al tirassegno della corruzione ora tocca a Jermak il presidente-ombra di Zelensky

Non era stato difficile prevedere che lo scandalo corruzione (non il primo ma di certo il più clamoroso) che scuote Kiev si sarebbe ancora allargato. Dall’iniziale imputazione di due ministri (quello della Giustizia Galushenko e quella dell’Energia Grynchk) e dalla fuga eccellente di Timur Mindich, vecchio amico e socio di Volodymyr Zelensky, si è passati alla fuga del segretario del Consiglio di Sicurezza (ed ex ministro della Difesa) Rustem Umerov, riparato negli Usa (di cui ha cittadinanza, dove vive la sua famiglia e dove detiene diverse proprietà) dopo aver abbandonato la Turchia dove era in missione per una serie di incontri bilaterali tesi a far ripartire il negoziato di pace; all’incriminazione dell’ex vice premier (ed ex amministratore delegato di Naftogaz, il colosso statale del gas) Oleksiy Chernyshov; e persino alla messa sotto accusa di Andriy Synyuk, il vice-capo della Procura anti-corruzione (SAP), accusato di aver avvertito Mindich, il quale è potuto così scappare dall’Ucraina per rifugiarsi in Israele. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Ucraina, al tirassegno della corruzione ora tocca a Jermak, il presidente-ombra di Zelensky

