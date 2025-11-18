Ucraina abbattuti droni russi Mosca attacca Zelensky in cerca di sostegno
In Ucraina i missili di Putin colpiscono cittadini inermi mentre Zelensky vola a Madrid e in Turchia. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Ucraina Abbattuti 101 dei 114 droni russi lanciati nella notte su 15 diverse località: uccisa una 17enne a Berestyn, nella regione di Kharkiv; 9 i feriti. Zelensky annuncia nuovi incontri didplomatici, domani mercoledì, in Turchia; oggi sarà in Spagna. Vai su X
In queste immagini registrate dal fronte Sud-Est di Zaporizhzhia, i nostri corrispondenti Alla Perdei e Giorgio Provinciali documentano come l’Ucraina stia predisponendo ulteriori misure difensive per contenere l’avanzata russa. Diverse esplosioni si sono avvi - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, pioggia di droni verso la Russia: 37 abbattuti. Putin risponde distruggendo le infrastrutture civili - Secondo quanto riferito dall’agenzia russa Tass, nella regione di Saratov si sono registrati danni a infrastrutture civili in seguito a un attacco con droni. affaritaliani.it scrive
Ucraina, nuovi attacchi russi: distrutta una centrale solare a Odessa. Mattarella al Bundestag: si colpiscono civili, questo non può restare impunito - Droni ucraini hanno attaccato edifici residenziali a Volgograd. Da msn.com
Difesa aerea ucraina abbatte 90 droni russi: Zelensky annuncia potenziamento degli intercettori - Un paramilitare è rimasto ucciso mentre era di guardia a una infrastruttura a causa di un raid condotto dai russi con un drone ... Da lasicilia.it