ucraina abbattuti droni russi mosca attacca zelensky in cerca di sostegno

Tv2000.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ucraina i missili di Putin colpiscono cittadini inermi mentre Zelensky vola a Madrid e in Turchia. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

