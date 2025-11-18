Uccise i genitori a colpi di mannaia | chiesti 23 anni di carcere

AGI - La procura generale di Palermo ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado emessa dalla corte d'assise di Agrigento nei confronti di Salvatore Sedita, il 36enne di Racalmuto che, secondo la sua stessa confessione, ha ucciso i genitori con 47 colpi di mannaia. L'imputato era stato condannato a 23 anni di reclusione, piu' altri 3 da scontare in una Rems, la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Il duplice omicidio risale al 13 dicembre 2022, quando Giuseppe Sedita e Rosa Sardo, di 66 e 62 anni, furono trovati senza vita nella loro abitazione di Racalmuto. Le indagini ricostruirono una scena di estrema violenza: i due coniugi erano stati colpiti ripetutamente con una mannaia dal figlio, che dopo l'arresto confesso' il delitto, parlando di anni di tensioni familiari e di presunte vessazioni subite. 🔗 Leggi su Agi.it