Uccise i genitori a colpi di mannaia a Racalmuto | chiesta la condanna a 23 anni per Salvatore Sedita
La procura generale di Palermo ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado emessa dalla corte d’assise di Agrigento nei confronti di Salvatore Sedita, il 36enne di Racalmuto che, secondo la sua stessa confessione, ha ucciso i genitori con 47 colpi di mannaia. L’imputato era stato condannato a 23 anni di reclusione, più altri 3 da scontare in una Rems, la residenza per l’esecuzione delle. 🔗 Leggi su Feedpress.me
