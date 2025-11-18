Ubriaco provoca un incidente e prova fuggire poi si scaglia contro i carabinieri

Ubriaco al volante di un'auto, ha seminato scompiglio con un sorpasso azzardato. È successo verso le 23.30 di domenica sera a Concesio. L’uomo, un 37enne, avrebbe superato ben due macchine mentre percorreva via Pascoli, urtando entrambe le fiancate: nessun ferito e danni lievi, ma sufficienti a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

