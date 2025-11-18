Tuttosport – Juventus occasione Xhaka | torna di moda lo svizzero del Sunderland
2025-11-18 07:11:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata da CM.com: Bianconeri a caccia di un regista per Spalletti sul mercato di gennaio. La Juventus cerca un regista in vista del prossimo mercato di gennaio. Quando sarà impossibile o quasi strappare allo Sporting Lisbona il danese Morten Hjulmand (ex Lecce). Così i dirigenti bianconeri studiano delle soluzioni alternative per regalare la pedina giusta da inserire nello scacchiere dell'allenatore Luciano Spalletti, pronto a passare al 4-3-3 come nuovo sistema di gioco. OCCASIONE XHAKA. Tuttosport scrive che all'improvviso si è riaperta la pista Granit Xhaka per la Juventus.
