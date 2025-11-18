Tuttosport – il ritorno a Napoli dopo la crisi e il dialogo con la squadra

2025-11-17 19:57:00 Arrivano conferme da Tuttosport: La telenovela Antonio Conte al Napoli sembra terminata. L’allenatore italiano dopo la brutta sconfitta contro il Bologna si era preso una settimana di permesso, così da raccogliere le idee e capire come ripartire. Oggi, come da programmi, si è quindi presentato a Castel Volturno, dove ha regolarmente diretto l’allenamento, dove ha avuto modo di parlare con la squadra. Molti giocatori sono ancora impegnati con le Nazionali in giro per il mondo, ma ora l’obiettivo dell’ex tecnico di Juventus e Inter sarà preparare al meglio la sfida contro l’Atalanta, partita che gli azzurri vorranno vincere a ogni costo così da dimenticare la brutta prestazione vista contro i rossoblù. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

