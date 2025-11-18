tutti i segreti beauty e le scelte di stile delle gemelle kessler morte insieme il 17 novembre a 89 anni

Le gemelle Kessler non ci sono più. Alice ed Ellen sono morte lunedì 17 novembre, nella loro casa di Grünwald, poco lontano da Monaco di Baviera, dove da anni conducevano una vita molto riservata. Non sono ancora chiare le cause della morte, ma stando ad alcune indiscrezioni diffuse dalla stampa tedesca, avrebbero scelto il suicidio assistito per andarsene come hanno sempre vissuto, insieme. Gemelle Kessler: un grande successo televisivo. Attrici, ballerine, conduttrici, le gemelle Kessler sono state artiste a tutto tondo, emblema di una Tv lontana nel tempo ma che era davvero capace di alimentare miti e di costruirne di nuovi grazie a personalità di spessore e valore artistico. 🔗 Leggi su Amica.it

