tutti gli attacchi americani nei caraibi e nel pacifico orientale per mettere pressione a maduro

Domenica il comando meridionale degli Stati Uniti ha condotto il ventunesimo attacco contro un’imbarcazione gestita da “un’organizzazione terroristica designata” nel Pacifico orientale, su ordine del segretario alla Guerra Pete Hegseth. Il bilancio delle vittime di questi attacchi, cominciati a inizio settembre, è salito a 83, con due sopravvissuti arrestati e una persona inizialmente sopravvissuta che non è stata ritrovata dopo diversi giorni di ricerche nelle acque messicane: “Questi narcoterroristi hanno ucciso più americani di al Qaida e saranno trattati allo stesso modo”, aveva detto Hegseth, che giovedì scorso, dopo l’ arrivo nelle acque del Mar dei Caraibi  della Uss Gerald Ford, la più grande  portaerei americana, ha anche dato un nome all’operazione:  “Southern Spear”, “lancia del sud”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

