Tutte le notizie live di lunedì 17 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato Gennaro Gattuso (Ansafoto) – calciomercato.it La Nazionale va in archivio dopo la batosta a San Siro con la Norvegia e il secondo tempo in cui Haaland e Nusa sono saliti in cattedra ribaltando senza troppi problemi il risultato. È il tempo di nuovo delle analisi, di leccarsi le ferite in attesa del sorteggio dei playoff di giovedì. 23:53 17 Novembre Brasile, Ancelotti può restare fino al 2030: l'annuncio. In conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha svelato che sono in atto i discorsi per il rinnovo di contratto con il Brasile: possibile il prolungamento fino al 2030. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tutte le notizie di lunedì 17 novembre: Annuncio di Bove sul ritorno in campo, Germania e Olanda ai Mondiali LIVE