Turismo religioso effetto Giubileo | presenze in aumento del 9% nel 2025

Il settore dell’ospitalità a matrice religiosa e non-profit – che in Italia conta circa 3.000 strutture ricettive per un totale di 200.000 posti letto – tira le somme di questo 2025, anno segnato dall’afflusso straordinario dovuto al Giubileo e da un contesto economico ancora complesso. Secondo i dati raccolti dall’ Associazione Ospitalità Religiosa Italiana, Roma e provincia registrano un incremento del 14% delle presenze rispetto al 2024. Un risultato importante, che conferma la capacità di accoglienza del territorio in occasione dei grandi eventi religiosi. Allo stesso tempo, si tratta di una leggera flessione rispetto alle stime iniziali dei gestori, che ipotizzavano per l’Anno Santo una crescita attorno al 24%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

