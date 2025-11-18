Turismo religioso effetto Giubileo | presenze in aumento del 9% nel 2025

Ildenaro.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore dell’ospitalità a matrice religiosa e non-profit – che  in Italia conta circa 3.000 strutture ricettive per un totale di 200.000 posti letto  – tira le somme di questo  2025, anno segnato dall’afflusso straordinario dovuto al  Giubileo  e da un contesto economico ancora complesso. Secondo i dati raccolti dall’ Associazione Ospitalità Religiosa Italiana,  Roma e provincia  registrano un  incremento del 14%  delle presenze rispetto al 2024. Un risultato importante, che conferma la capacità di accoglienza del territorio in occasione dei grandi eventi religiosi. Allo stesso tempo, si tratta di una leggera flessione rispetto alle stime iniziali dei gestori, che ipotizzavano per  l’Anno Santo una crescita attorno al 24%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

