Tumori visori per la realtà virtuale donati all’oncologia Aiutiamo i pazienti
Fermo, 18 novembre 2025 – Viaggiare con la fantasia e con i sentimenti, seduti su una poltrona ma col cuore altrove. È il progetto che è partito al reparto di oncologia del Murri, i pazienti che devono passare tempo facendo lunghe terapie possono indossa due visori, per entrare in una realtà virtuale, per viaggiare nello spazio e nel tempo: c’è una database con immagini e video tra cui scegliere. Quando arriva la neve nelle Marche: le giornate clou Un’idea supportata dall’associazione Anpof. Un’idea supportata dall’ associazione Anpof, gli angeli custodi del reparto, che si occupano di rendere la vita più lieve per i malati ma anche per il personale del reparto: “Lo scorso anno abbiamo avuto 10 mila accessi, spiega il primario Renato Bisonni, quest’anno siamo già a 15 mila, un aumento dovuto anche all’efficacia delle cure che allungano le aspettative di vita dei malati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
IEO è il primo ospedale in Italia ad offrire ai pazienti ricoverati nel Reparto di Medicina Nucleare il sistema di visori per realtà virtuale “Inner Healing”. Grazie a questa tecnologia, i pazienti possono vivere esperienze immersive pensate per ridurre l’ansia, allevi - facebook.com Vai su Facebook
Aiuto ai pazienti oncologici. Visori per la realtà virtuale. E la cura è più sopportabile - I malati potranno ‘fuggire’ in luoghi esotici o fare una meditazione guidata. Scrive lanazione.it
Lotta ai tumori, allo Ieo la realtà virtuale aiuta i pazienti oncologici. Come funziona - Milano, 27 ottobre 2025 – L'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano è il primo in Italia a offrire ai suoi pazienti in ambito terapeutico ‘Inner Healing’, una soluzione tecnologica molto ... Scrive ilgiorno.it
Firenze, premiata la startup che usa la realtà virtuale contro i tumori - Firenze, 17 aprile 2025 – Utilizzare la realtà virtuale per ridurre l’ansia, la percezione del dolore e lo stress a cui sono sottoposti i pazienti oncologici: è l’obiettivo della startup fiorentina ... Scrive lanazione.it