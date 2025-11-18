Tumori visori per la realtà virtuale donati all’oncologia Aiutiamo i pazienti

Fermo, 18 novembre 2025 – Viaggiare con la fantasia e con i sentimenti, seduti su una poltrona ma col cuore altrove. È il progetto che è partito al reparto di oncologia del Murri, i pazienti che devono passare tempo facendo lunghe terapie possono indossa due visori, per entrare in una realtà virtuale, per viaggiare nello spazio e nel tempo: c’è una database con immagini e video tra cui scegliere. Quando arriva la neve nelle Marche: le giornate clou Un’idea supportata dall’associazione Anpof. Un’idea supportata dall’ associazione Anpof, gli angeli custodi del reparto, che si occupano di rendere la vita più lieve per i malati ma anche per il personale del reparto: “Lo scorso anno abbiamo avuto 10 mila accessi, spiega il primario Renato Bisonni, quest’anno siamo già a 15 mila, un aumento dovuto anche all’efficacia delle cure che allungano le aspettative di vita dei malati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

