Tumore della cervice Montecitorio si illumina di verde
ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla “Giornata internazionale contro il tumore della cervice”, prevista per oggi, 17 novembre. Pertanto, come informa una breve nota, la facciata di Montecitorio sarà illuminata dal colore verde, con proiezione della scritta “Giornata internazionale contro il tumore della cervice”, dal tramonto di oggi all’una di martedì 18 novembre. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
