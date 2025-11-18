Trump tradito dai suoi apre su Epstein
Donald Trump tenta di evitare la prima (bruciante) sconfitta parlamentare del suo secondo mandato, compiendo una clamorosa inversione a U. «I Repubblicani della Camera dovrebbero votare per la pubblicazione dei file su Epstein, perché non ho nulla da nascondere», ha annunciato il presidente, dopo che per mesi aveva fatto pressioni affinché i documenti ancora custoditi negli armadi del dipartimento di Giustizia e dell'Fbi rimanessero nascosti al pubblico. Una manovra improvvisa, resasi necessaria dalla constatazione che decine di deputati Gop erano pronti ad unirsi ai loro colleghi dell'opposizione per chiedere la pubblicazione dei file. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
