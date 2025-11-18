Trump | Sono primo ex cuoco di patatine fritte di McDonald' s a diventare Presidente Usa

(Agenzia Vista) Usa, 18 novembre 2025 "Voglio congratularmi con voi. Siete un'azienda incredibile e sono entusiasta di essere qui con gli uomini e le donne che sono il cuore e l'anima di una delle aziende più ammirate nella storia del mondo, McDonald's. Sono anche il primo ex cuoco di patatine fritte di McDonald's a diventare Presidente Usa. Sono stato lì per 30 minuti, 30 minuti più di Kamala che diceva di averci lavorato, ma McDonald's ci ha informato che non è mai successo". Lo ha detto Trump al summit impact di McDonald's. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: Sono primo ex cuoco di patatine fritte di McDonald's a diventare Presidente Usa

