Trump risposte di fuoco alle giornaliste su Epstein tra zitta maialina e sei pessima

(Adnkronos) – “Zitta, maialina”. Le domande sugli Epstein files fanno arrabbiare Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti si è esibito, nel giro di poche ore, in un paio di risposte sopra le righe. Sull’Air Force One, una giornalista ha provato a chiedere al presidente per quale motivo i file relativi al finanziere, morto suicida . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump, risposte di fuoco alle giornaliste su Epstein tra “zitta maialina” e “sei pessima”

