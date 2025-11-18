Trump insulta una giornalista | Stai zitta cicciona

Nuovo capitolo dei difficili rapporti tra Donald Trump e i giornalisti. L’episodio, che risale al 14 novembre, è emerso solo ora. Mentre conversava con i cronisti a bordo dell’Air Force One diretto in Florida, il presidente ha risposto a una reporter che gli aveva fatto una domanda sulla vicenda Epstein, con un insulto: “Stai zitta, cicciona” (“Quiet, quiet, piggy”). La ‘colpa’ della malcapitata, quella di avere chiesto a Trump “cosa intendeva Jeffrey Epstein nelle sue email quando ha detto che lei ‘sapeva delle ragazze’?”. “Non ne so nulla. Lo avrebbero annunciato molto tempo fa. Io e Jeffrey Epstein abbiamo avuto un pessimo rapporto per molti anni”, ha risposto il presidente, che ha poi chiamato un altro giornalista per la domanda successiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

