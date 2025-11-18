Trump insulta una giornalista | Stai zitta cicciona

Lapresse.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo capitolo dei difficili rapporti tra Donald Trump e i giornalisti. L’episodio, che risale al 14 novembre, è emerso solo ora. Mentre conversava con i cronisti a bordo dell’Air Force One diretto in Florida, il presidente ha risposto a una reporter che gli aveva fatto una domanda sulla vicenda Epstein, con un insulto: “Stai zitta, cicciona” (“Quiet, quiet, piggy”). La ‘colpa’ della malcapitata, quella di avere chiesto a Trump “cosa intendeva Jeffrey Epstein nelle sue email quando ha detto che lei ‘sapeva delle ragazze’?”. “Non ne so nulla. Lo avrebbero annunciato molto tempo fa. Io e Jeffrey Epstein abbiamo avuto un pessimo rapporto per molti anni”, ha risposto il presidente, che ha poi chiamato un altro giornalista per la domanda successiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

trump insulta una giornalista stai zitta cicciona

© Lapresse.it - Trump insulta una giornalista: “Stai zitta, cicciona”

Argomenti simili trattati di recente

trump insulta giornalista staiTrump insulta una giornalista sull’Air Force One per le domande su Epstein: “Stai zitta, porcellina” - Il termine "piggy" era già stato usato in passato da Trump come insulto, anche contro l’ex Miss Universo ... Secondo tg.la7.it

trump insulta giornalista staiTrump contro la giornalista: "Quiet, piggy". Il video che fa esplodere i social - Donald Trump si è reso protagonista di un video, di cui ancora si sa poco, che sta scatenando vibranti polemiche. Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Insulta Giornalista Stai