Trump insulta una giornalista che poneva una domanda sul caso Epstein | Zitta cicciona

L'attacco verbale a bordo dell'Air Force One. "Zitta, stai zitta cicciona": così, secondo vari media statunitensi, Donald Trump avrebbe risposto a una giornalista di Bloomberg che gli stava rivolgendo una domanda delicata sul caso Jeffrey Epstein. L'espressione inglese "quiet, quiet piggy", usata dall'ex presidente, contiene un evidente insulto sessista e di body shaming, oltre a un riferimento spregiativo ( "piggy", cioè "grassa come un maiale"). L'episodio si sarebbe verificato pochi giorni fa a bordo dell' Air Force One, durante una conversazione con la stampa. Il voto della Camera sui documenti Epstein.

