Trump esulta per il voto ONU su Gaza
0.57 Trump ha esultato per il voto del Consiglio di Sicurezza ONU che ha approvato la risoluzione USA su Gaza, definendolo "un momento di portata storica". Il Board of Peace, presieduto da Trump e composto da leader globali, guiderà la smilitarizzazione e il governo transitorio di Gaza. Il voto si è tenuto ieri con 13 sì e l'astensione di Russia e Cina,segnando una svolta nel conflitto mediorientale. La risoluzione mira a portare una pace duratura nella regione, nonostante le critiche di Hamas che ha respinto la posizione dell'Onu. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
