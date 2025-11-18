Trump difende Bin Salman | Non sa nulla dell’omicidio di Khashoggi
Nell’incontro andato in scena alla Casa Bianca, Donald Trump ha celebrato l’impegno dell’ Arabia Saudita negli Stati Uniti, dopo che il principe ereditario Moahmmed bin Salman ha assicurato al presidente Usa che Riad aumenterà a mille miliardi di dollari gli investimenti nel Paese. Non solo: il tycoon, dopo aver smentito che ci sia un conflitto di interessi per gli investimenti della Trump Organization in Arabia Saudita, ha anche difeso il suo ospite, dicendosi certo che Bin Salman « non sa nulla » dell’ omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto a Istanbul nel 2018. Per la Cia fu proprio Bin Salman il mandante. 🔗 Leggi su Lettera43.it
