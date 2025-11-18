Trump difende Bin Salman | Non sa nulla dell’omicidio di Khashoggi

Lettera43.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’incontro andato in scena alla Casa Bianca, Donald Trump ha celebrato l’impegno dell’ Arabia Saudita negli Stati Uniti, dopo che il principe ereditario Moahmmed bin Salman ha assicurato al presidente Usa che Riad aumenterà a mille miliardi di dollari gli investimenti nel Paese. Non solo: il tycoon, dopo aver smentito che ci sia un conflitto di interessi per gli investimenti della Trump Organization in Arabia Saudita, ha anche difeso il suo ospite, dicendosi certo che Bin Salman « non sa nulla » dell’ omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto a Istanbul nel 2018. Per la Cia fu proprio Bin Salman il mandante. 🔗 Leggi su Lettera43.it

trump difende bin salman non sa nulla dell8217omicidio di khashoggi

© Lettera43.it - Trump difende Bin Salman: «Non sa nulla dell’omicidio di Khashoggi»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trump difende bin salmanBin Salman: "Accordi Abramo solo con due Stati". Trump lo difende sul caso Khashoggi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bin Salman: 'Accordi Abramo solo con due Stati'. Secondo tg24.sky.it

trump difende bin salmanTrump difende bin Salman: 'Di Khashoggi non sapeva nulla' - Ingresso dal portico sud della Casa Bianca riservato di solito ai capi di Stato, picchetti militari e jet in volo. Come scrive ansa.it

trump difende bin salmanTrump riceve Mohammed bin Salman alla Casa Bianca: investimenti record e tensioni con i media - WASHINGTON DC – Una visita storica e carica di significato quella del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman alla Casa Bianca, la prima dall’uccisione del giornalista del Washington Post Jama ... Secondo italynews.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Difende Bin Salman