Trump a una giornalista che fa domande su Epstein | Stai zitta cicciona!

Donald Trump e i giornalisti: rapporto difficile. Fino all'insulto becero. L'episodio, che risale al 14 novembre, è emerso solo ora. Mentre conversava con i cronisti a bordo dell'Air Force One diretto in Florida, il presidente ha risposto a una reporter che gli aveva fatto una domanda sulla vicenda Epstein, con un insulto: "Stai zitta, cicciona"

