Truffa del fotovoltaico operazione Cagliostro | il Codacons riunisce le vittime a Treviso

Decine di clienti sono già rimasti vittima della truffa del fotovoltaico, battezzata operazione Cagliostro dalla procura di Bologna. Le persone coinvolte si sono rivolte al Codacons per ricevere assistenza nella redazione o nell’integrazione delle denunce querela. Il fenomeno si presenta esteso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

"Guadagna 46mila euro con il fotovoltaico", ma di solare c'è solo la truffa -- "Guadagnare 46mila euro con il fotovoltaico": tutti gli indagati della truffa Voltaiko | Inchiesta https://www.today.it/dossier/economia/voltaiko-truffa-pannelli-solari-tutti-i-nomi.html © Toda - facebook.com Vai su Facebook

#Truffa nel #fotovoltaico, 6mila vittime in tutta Italia: sequestrato e bloccato un #sito internet #GuardiadiFinanza #Arezzo #Toscana Vai su X

L’operazione “Cagliostro” ha portato alla luce un complesso sistema di raggiro - Maxi truffa nel fotovoltaico da 80 milioni di euro: finti investimenti green e sequestro del portale Voltaiko. Come scrive rinnovabili.it

Fotovoltaico. truffate 6mila persone: perquisizioni e sequestri anche in Abruzzo - Anche le province di Teramo e Pescara sono state interessate da perquisizioni e sequestri nell’ambito dell’operazione “Cagliostro"- Segnala veratv.it

L'operazione Cagliostro della Guardia di Finanza: indagini per la truffa sul fotovoltaico - Guardia di finanza e polizia hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro ... Scrive rainews.it