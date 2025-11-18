Truffa del finto incidente a Pistoia e bottino da 9mila euro fermati 24enne e 15enne | come hanno agito
Due giovani denunciati per truffa ai danni di una 93enne a Pistoia: fermati in autostrada con oro e 6mila euro, bottino recuperato dalla Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
