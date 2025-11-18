Trovati a Venezia e Torino 12 reperti archeologici rubati

D odici reperti archeologici di pregevole manifattura sono stati consegnati dal Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia ai Musei Reali di Torino e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Venezia. Tra i beni restituiti figura un “cratere a mascheroni” in ceramica apula a figure rosse, con sovra-dipinture in bianco e in giallo, risalente al IV secolo a.C., alto 150 centimetri, tra gli esemplari più grandi finora conosciuti. Leggi anche › Alberto Angela, i 60 anni della star della divulgazione tra studio dei reperti e famiglia Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia, sono state avviate in un palazzo veneziano sottoposto a vincolo monumentale, ispezionato dalla Soprintendenza veneziana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Trovati a Venezia e Torino 12 reperti archeologici rubati

