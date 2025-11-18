Trovata senza vita in casa | fissata l' autopsia per Nunzia Cappitelli

Napolitoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata fissata per domani, mercoledì 18 novembre, l'autopsia sul corpo di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata senza vita nel pomeriggio di venerdì scorso nella sua abitazione di piazza Sant'Alfonso, alla periferia nord di Napoli. Per gli inquirenti l'esame farà luce sulla natura della ferita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

