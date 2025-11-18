Trovata senza vita in casa | fissata l' autopsia per Nunzia Cappitelli

È stata fissata per domani, mercoledì 18 novembre, l'autopsia sul corpo di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata senza vita nel pomeriggio di venerdì scorso nella sua abitazione di piazza Sant'Alfonso, alla periferia nord di Napoli. Per gli inquirenti l'esame farà luce sulla natura della ferita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Svolta nell'inchiesta sulla morte di Anna Zilio, la runner 39enne trovata senza vita nella sua abitazione: pochi giorni dopo un altro atleta della stessa squadra aveva perso la vita nel sonno a 48 anni Leggi l’articolo tinyurl.com/3jfs9z7r - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli Giallo sulla morte di Nunzia Cappitelli, 51enne trovata senza vita nella sua abitazione con una vistosa ferita alla testa. Tra le ipotesi, la possibilità che si tratti di un femminicidio. Ascoltato l’ex; in passato sarebbe stato denunciato per maltrattamenti Vai su X

Trovata senza vita in casa: fissata l'autopsia per Nunzia Cappitelli - È stata fissata per domani, mercoledì 18 novembre, l'autopsia sul corpo di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata senza vita nel pomeriggio di venerdì scorso nella sua abitazione di piazza Sant'Alfonso, ... Segnala napolitoday.it

Mariella Chiari trovata senza vita in casa a Mesenzana: fermato il marito, indagini in corso - La comunità di Mesenzana è scossa dopo il ritrovamento di Mariella Chiari senza vita nella sua abitazione: le autorità hanno fermato il marito e stanno ricostruendo con attenzione la dinamica dei fatt ... Secondo news.fidelityhouse.eu

Nunzia trovata senza vita in casa, si indaga per omicidio - Una donna di 51 anni, identificata come Nunzia Cappitelli, è stata trovata morta nel suo appartamento al piano terra di piazza Sant’Alfonso, nel quartiere Pi ... Lo riporta ilfattovesuviano.it