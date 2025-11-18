Tromba marina terrorizza il Salernitano alberi abbattuti vicino alle case | paura a Casal Velino e Ascea

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tromba marina tra Casal Velino ed Ascea Marina, in provincia di Salerno. Devastati i campi agricoli e abbattuti degli alberi. Sul posto i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

tromba marina terrorizza salernitanoTromba marina terrorizza il Salernitano, alberi abbattuti vicino alle case: paura a Casal Velino e Ascea - Tromba marina tra Casal Velino ed Ascea Marina, in provincia di Salerno. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tromba Marina Terrorizza Salernitano