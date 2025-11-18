Tromba marina terrorizza | alberi abbattuti vicino alle case e gente in fuga
Una tromba marina di dimensioni impressionanti ha sconvolto oggi pomeriggio, martedì 18 novembre, la tranquillità della costa del Salernitano. Il fenomeno ha preso forma all’improvviso, sollevandosi dal mare tra Casal Velino e Ascea Marina, dove un vortice scuro e minaccioso si è innalzato a poche decine di metri dalla riva. Da lì ha iniziato a muoversi rapidamente verso Sud, seguendo una traiettoria irregolare che ha messo in allarme residenti e turisti, molti dei quali hanno assistito increduli alla massa d’acqua e vento avvicinarsi alla terraferma. Per diversi minuti il gigantesco imbuto atmosferico ha mantenuto una direzione imprevedibile, toccando tratti di mare aperto e spostandosi poi verso la linea costiera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
