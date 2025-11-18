Tromba marina devastante in Italia alberi abbattuti e cittadini in fuga | Mai visto niente del genere

Era un pomeriggio di metà novembre, un giorno in cui l'aria si era fatta pesante e il cielo minacciava pioggia. L'orizzonte, solitamente placido e invitante, aveva assunto un colore plumbeo, presagio di un'instabilità imminente. All'improvviso, lo spettacolo si fece terrificante: una colonna gigantesca, un serpente d'aria e acqua, prese forma tra le onde. Questo immenso vortice, nato dal capriccio degli elementi, iniziò a danzare sulla superficie marina con una forza inaudita, risucchiando l'acqua e creando un rombo assordante che gelò il sangue a chiunque lo vide. La sua traiettoria era chiara: dalla distesa blu, puntava dritto verso la costa.

