Triumph Motorcycles svela le nuove Street Triple 765 Rx e Street Triple Moto2 Edition

Progettate per sfrecciare tra i cordoli, le due nuove moto dello storico marchio inglese sfoggiano componenti esclusive ispirate dal mondo delle corse e un design unico. Solo 1.000 gli esemplari disponibili per la variante Moto2 che celebra la collaborazione con la classe propedeutica alla MotoGP siglata nel 2019. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Triumph Motorcycles svela le nuove Street Triple 765 Rx e Street Triple Moto2 Edition

Approfondisci con queste news

Triumph Motorcycles presenta le nuove edizioni speciali dedicate a Tiger 900 e 1200: ecco Tiger Alpine e Desert Special Edition, una nuova declinazione della gamma adventure di Triumph Motorcycles che si ispira alle diverse suggestioni dell’avventura Nat - facebook.com Vai su Facebook

Triumph Motorcycles svela le nuove Street Triple 765 Rx e Street Triple Moto2 Edition - Progettate per sfrecciare tra i cordoli, le due nuove moto dello storico marchio inglese sfoggiano componenti esclusive ispirate dal mondo delle corse e un design unico. Segnala msn.com

Triumph svela le nuove Street Triple 765 RX e Moto2 Edition: due icone di potenza e stile - Triumph Motorcycles amplia la sua gamma con due modelli che promettono di ridefinire gli standard delle naked sportive: Street Triple 765 RX e Street Triple Moto2™ Edition. Come scrive megamodo.com

Nuove Triumph Street Triple RX e Moto2 Edition: sportive ed esclusive - Le due nuove versioni, disponibili in edizione limitata, sono dotate di un pacchetto ciclistico ed ergonomico dedicato all’utilizzo in pista grazie al nuovo avantreno con semi- Si legge su dueruote.it