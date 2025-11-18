Trentenne si ribalta con l’auto | illeso

Terza auto capottata in due giorni nel Cesenate. Sabato sera nell’arco di un’ora due automobili erano finite fuori strada ribaltandosi in due frazioni del Comune di Borghi: a Masrola sulla provinciale 13 Uso e a San Martino in Converseto sulla provinciale 11 con le persone alla guida finite al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, senza fortunatamente avere riportato ferite gravi. Il terzo ieri mattina lunedì alle 7.15, in via Sala, in territorio di Cesena, con una Toyota Yaris, condotta da un ragazzo di 29 anni residente a Bellaria-Igea Marina, che ha perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

