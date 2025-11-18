Trentenne si ribalta con l’auto | illeso
Terza auto capottata in due giorni nel Cesenate. Sabato sera nell’arco di un’ora due automobili erano finite fuori strada ribaltandosi in due frazioni del Comune di Borghi: a Masrola sulla provinciale 13 Uso e a San Martino in Converseto sulla provinciale 11 con le persone alla guida finite al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, senza fortunatamente avere riportato ferite gravi. Il terzo ieri mattina lunedì alle 7.15, in via Sala, in territorio di Cesena, con una Toyota Yaris, condotta da un ragazzo di 29 anni residente a Bellaria-Igea Marina, che ha perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
L'auto capottata in A7 che sta ancora rallentando il traffico. Un ferito. ' https://genovaquotidiana.com/2025/11/17/auto-si-ribalta-in-a7-tra-bolzaneto-e-genova-ovest-trentenne-in-ospedale/ La prima foto è di Gianpaolo Malatesta - facebook.com Vai su Facebook
Auto si ribalta in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest, trentenne in ospedale genovaquotidiana.com/2025/11/17/aut… Vai su X
Trentenne si ribalta con l’auto: illeso - Sabato sera nell’arco di un’ora due automobili erano finite fuori strada ribaltandosi in due frazioni del Comune di Borghi: a Masrola sulla provinciale ... Secondo msn.com