Trenta anni di carcere alle donne che abortiscono | la legge shock arriva in Parlamento

Cityrumors.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un disegno di legge che verrà discusso oggi e che sta già generando polemiche e discussioni: “Mai si era arrivati a tanto”. Le donne che abortiscono e chi le aiuta, rischiano fino a trenta anni di carcere Un emendamento che consentirà ai giudici di condannare le donne che abortiscono a decenni di carcere e che potrebbe limitare l’uso di IUD (dispositivi intrauterini) e la fecondazione in vitro. Questo il disegno di legge che sta per arrivare in Parlamento e che potrebbe rappresentare una novità assoluta per questi temi. Dieci anni di carcere alle donne che abortiscono: la legge shock arriva in Parlamento – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

trenta anni di carcere alle donne che abortiscono la legge shock arriva in parlamento

© Cityrumors.it - Trenta anni di carcere alle donne che abortiscono: la legge shock arriva in Parlamento

